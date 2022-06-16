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شملت كرميان ورابرين.. حكومة اقليم كوردستان تزود السليمانية وحلبجة بالبنزين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T11:22:25+0000
شملت كرميان ورابرين.. حكومة اقليم كوردستان تزود السليمانية وحلبجة بالبنزين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الخميس، تزويد محافظتي السليمانية وحلبجة بأكثر من مليون لتر من البنزين.

جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان تعليمات لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين وضبط الأسعار وفقا لبيان الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقالت الوزارة إن "أكثر من مليون لتر من البنزين ستصل إلى محافظات السليمانية وحلبجة ومنطقتي كرميان ورابرين".

وبدأ اليوم توزيع مادة البنزين في 17 محطة وقود في اربيل و 15 محطة وقود في دهوك يوم الخميس وبسعر 800 دينار للتر الواحد.

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