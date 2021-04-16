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شمال وشرق سوريا.. 5 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-16T14:07:57+0000
شمال وشرق سوريا.. 5 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز / أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الجمعة، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبين الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، أن "حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من قامشلي وامرأة ورجل آخرين من ديرك ورجل من الطبقة، فضلا عن تسجيل 14 حالة شفاء جديدة".

وتابع مصطفى، أنهم سجلوا "٢٢٠ إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا توزعت بين ١١٧ من ذكور و١٠٣ من الإناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 47، القامشلي 71، ديرك 50، الدرباسية 7، عامودا 1، دير الزور 15، الرقة 26، الهول 3.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٤٢٣حالة منها ٤٤٧ حالة وفاة و١٤٢١ حالة شفاء.

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