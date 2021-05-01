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شمال وشرق سوريا: 15 حالة وفاة و130 إصابة جديدة بكوفيد 19

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-01T10:22:47+0000
شمال وشرق سوريا: 15 حالة وفاة و130 إصابة جديدة بكوفيد 19

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت، تسجيل خمسة عشرة حالة وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من الحسكة، وثلاث رجال من قامشلي، ورجل وامرأتين من ديرك، ورجلين من الطبقة، ورجلين وامرأة من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 130 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 83 ذكور و 47 إناث، وتسع حالات شفاء.

ولفت البيان إلى أن حالات الإصابة الجديدة كانت: 45 حالة في الحسكة - 16 حالة في قامشلي - 5حالات في ديرك - حالتان في الدرباسية - حالة واحدة في جل آغا - 28 حالة في الرقة - 29 حالة في دير الزور - 4 حالات في مخيم روج.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 19563حالة منها 593 حالة وفاة و 1629 حالة شفاء.

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