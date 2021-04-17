شمال وشرق سوريا.. حالة وفاة واحدة و١٥٦ إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز / أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن "حالة الوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد هي لرجل من كوباني".

وأكد مصطفى، تسجيل "١٥٦ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٧٨ ذكورا و ٧٨ إناثا، فضلا عن تسجيل تسع حالات شفاء جديدة".

وتوزعت الاصابات الجديدة ٤٩ حالة في الحسكة، ٣٥ حالة في قامشلي، ٢٩ حالة في ديرك، ٩ حالات في الدرباسية، ٣٢ حالة في دير الزور، حالتان في مخيم الهول.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٥٧٩ حالة منها ٤٤٨ حالة وفاة و ١٤٣٠ حالة شفاء.