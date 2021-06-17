شمال وشرق سوريا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة هي لتسعة رجال و 15 امرأة، مشيراً إلى تسجيل خمس حالات شفاء جديدة.

وتوزعت الاصابات الجديدة: 3 حالات في قامشلي، حالتان في ديرك، 3 حالات في الرقة، 6 حالات في الطبقة، 4 حالات في دير الزور، حالة واحدة في منبج، حالات في الشهباء، حالة واحدة في مخيم الهول .

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 18308حالة، منها 759حالة وفاة، و1851حالة شفاء.