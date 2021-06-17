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شمال وشرق سوريا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-17T10:19:38+0000
شمال وشرق سوريا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في شمال وشرق سوريا.

وقال  الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،  إن الإصابات الجديدة هي لتسعة رجال و 15 امرأة، مشيراً إلى تسجيل خمس حالات شفاء جديدة.

وتوزعت الاصابات الجديدة: 3 حالات في قامشلي، حالتان في ديرك، 3  حالات في الرقة،  6 حالات في الطبقة،  4 حالات في دير الزور،  حالة واحدة في منبج،  حالات في الشهباء، حالة واحدة في مخيم الهول .

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة  18308حالة،  منها  759حالة وفاة، و1851حالة شفاء.

 

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