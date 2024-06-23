شمالي دهوك.. قصف تركي يتسبب بحريق "هائل" ويلتهم أشجاراً معمرة (صور)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في قضاء العمادية شمالي دهوك، مساء اليوم الأحد، باندلاع حريق "هائل" جراء قصف جوي تركي استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني، وأدى إلى احتراق أشجار يبلغ عمرها قرن ونصف القرن.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن مناطق في سفح جبل متين المطل على القضاء العمادية اندلع فيها حريق هائل عقب قصف جوي تركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني مما أدى إلى امتداد النيران لتشمل مساحات واسعة من الأراضي.

وبينوا أن النيران التهمت مراعي ثلاث قرى هي "بلافة" و"سركلي" و"كوهرزي" مما تسبب في احتراق مئات الدوانم من الأراضي الزراعية بما في ذلك بساتين العنب والسماق، مشيرين إلى أن النيران طالت أشجار البلوط والحبة الخضراء والتي تتراوح أعمار بعضها بين 100 و150 عاماً مما أدى إلى دمار كبير في الثروة النباتية للمنطقة.

وأكد الشهود أن النيران ما تزال مشتعلة والأهالي وفرق الدفاع المدني غير قادرين على الوصول إلى المنطقة بسبب استمرار القصف التركي.