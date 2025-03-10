شمالي دهوك.. اندلاع اشتباكات بين الجيش التركي والعمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، يوم الإثنين، باندلاع اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، في سفح جبل متين في قضاء العمادية شمالي دهوك".

فيما بين شهود عيان، أن "الاشتباكات كانت في محيط قرية برجي، وتم سماع أصوات إطلاق نار كثيف واستخدام لأسلحة متوسطة وخفيفة".

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد أن دعا قائد حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، الحزب إلى إلقاء السلاح والتوجه للمشاركة بالعمل السياسي، عبر مبادرة السلام التي أطلقها أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية مستمرة في محافظة دهوك، بهدف ملاحقة عناصر الحزب، الذي تعتبره يشكل تهديدا لأمنها القومي.