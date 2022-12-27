شلل يصيب أسواق كوردستان بسبب تذبذب أسعار الدولار

شفق نيوز/ تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في الاسواق المحلية، ارتفاعا ملحوظا منذ يوم أمس الاثنين، حيث اقتربت ولأول مرة من حاجز 160 الف دينار لكل 100 دولار.

وانعكس تذبذب سعر صرف الدولار بشكل سلبي على أسعار البضائع والسلع في اسواق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ويقول "أحمد باليساني" وهو تاجر بيع المواد الغذائية بالجملة، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار المواد والسلع الأساسية في الأسواق ترتفع بشكل ملحوظ ومستمر في أسواق مدينة اربيل خلال الأيام الماضية، حيث إزداد ألف دينار على كل 20 الف دينار".

وأوضح أن "البضاعة التي كانت تُباع سابقا بـ20 ألف دينار بات الآن تباع بـ 21 الف دينار و التي كانت تباع بـ 40 الف بات سعرها الآن 42 الف دينار"، مبيناً أن "ذلك ينطبق على جميع البضائع في الأسواق وقد حصل هذا الارتفاع منذ أيام قليلة ".

بدوره قال يوسف محمد، وهو تاجر آخر لبيع المواد الغذائية بالجملة في اسواق اربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "اسعار الدولار غير المستقرة تسببت بشلل في الأسواق"، موضحاً أن "تجار الجملة أصبحوا لا يرغبون في بيع بضاعتهم بسبب خشيتهم من الخسائر عند استيراد البضائع وبيعها من جديد لان الاسعار تتغير باستمرار".

وأضاف أن "المواطنين ايضا ومنذ الأيام القليلة الماضية لم يقبلوا بشكل كبير على شراء المواد الغذائية لان اسعارها ارتفعت في كل المحال وبات السوق شبه متوقف بسبب انعكاسات تذبذب أسعار الدولار، سيما أن معظم البضاعة مستوردة من الخارج ويتم التعامل بها عبر الدولار".

من جانبه قال شيروان طاهر، وهو صاحب أحد محال الصرافة داخل بورصة أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم كان من أكثر الأيام التي شهدت فيها أسعار صرف الدولار تذبذباً، وذلك بسبب ضخ كمية قليلة من الدولار داخل الاسواق من قبل البنك المركزي العراقي".

وأضاف "إذا استمرت هذه السياسة فقد تتجاوز أسعار صرف الدولار حاجز 160 ألف دينار مقابل 100 دولار"، متخوفا من أن "يصبح ذلك واقع حال في العراق".

وشهدت أسواق الجملة بالعاصمة الاتحادية بغداد، امس الاثنين واليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا بأسعار المواد الغذائية تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار.

واستمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع إزاء الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان، لتقترب من 159 ألف دينار، وذلك للمرة الاولى منذ أن اقر سعره بشكل رسمي في موازنة الدولة بمبلغ 146 الف دينار في العام 2020.

وأرجع البنك المركزي العراقي في بيان له صدر اليوم، أسباب ارتفاع الدولار إلى ما وصفها "ضغوطات مؤقتة" ناتجة عن عوامل "داخلية وخارجية"، وأكد أن سعر الصرف الرسمي هو 146 ألف دينار، كما دعا التجار الى عدم التعامل مع المضاربين.

كما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي، ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.