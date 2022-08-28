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شكوى للنائب العام بشأن نقص الأموال في بنوك السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-28T07:30:20+0000
شكوى للنائب العام بشأن نقص الأموال في بنوك السليمانية

شفق نيوز/ كشف نائب في برلمان إقليم كوردستان يوم الأحد، عن معاناة عدد من موظفي محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي گرميان و رابرين بسبب تأخير صرف رواتبهم منذ بداية العام 2022، مشيرا إلى عدم صرفها حسب الجدول المعلن من قبل وزارة المالية.

وقال النائب في برلمان كوردستان عمر گلالي في صفحته الشخصية على موقع فيس بوك؛ إن "نقص الأموال في البنوك تسبب بمشكلة كبيرة لسكان محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي وگرميان ورابرين"، محذرا من أن استمرار هذا الوضع وعدم تصحيحه سيؤدي إلى آثار أكبر وستواجه حياة الناس المزيد من الصعوبات.

واضاف انه وفقا للقوانين المعمول بها، فإن حكومة إقليم كوردستان لديها خزينة واحدة ووزارة مالية واحدة، وهذه المشاكل لا تحدث في محافظتي أربيل ودهوك كما هو الحال في هاتين المحافظتين والإدارتين المستقلتين.

واكد گلالي انه بتاريخ 10 آب 2022 ووفقا للمذكرة الرسمية المرقمة (190) قدمنا ​​شكوى إلى النائب العام في السليمانية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ومؤسسة تسبب في نقص الأموال في بنوك السليمانية.

واشار الى ان تقديم الشكوى هي استمرار لسلسلة من الجهود والضغوط التي قمنا بها على مدى ستة أشهر من أجل حماية المصلحة العامة وتصحيح الوضع وإعادة الأموال إلى البنوك في حين أن الوضع المالي للمنطقة جيد جداً.

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