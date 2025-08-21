شقيق شيخ جنكي يهاجم الوطني الكوردستاني "الجديد": العسكرة مرفوضة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن آراز شيخ جنكي، شقيق رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، مساء الخميس، رفضه لأي مظهر مسلح أو استخدام للقوة في معالجة الخلافات الداخلية، داعياً قيادة "الاتحاد الوطني الكوردستاني (الجديد) حسب تعبيره إلى سحب قواتها التي جرى نشرها في مدينة السليمانية.

وقال شيخ جنكي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "كان وما يزال ضد اللجوء إلى المظاهر العسكرية واستخدام السلاح في حل المشكلات"، مضيفاً أن "انتشار قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني (الجديد) في السليمانية خطوة سلبية قد تقود المدينة ومحيطها إلى أوضاع غير مرغوب فيها".

وختم بالقول: "أدعو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني (الجديد) إلى إعادة هذه القوات إلى مواقعها الأصلية، لأن أي تداعيات أو تبعات قد تنجم عن بقائها في السليمانية ستقع مسؤوليتها على عاتقهم".

وقبل قليل، أفادت مصادر محلية في السليمانية، بصدور مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، رئيس "جبهة الشعب- بەرەی گەل".

وفي وقت لاحق، أبلغ مصدر مقرب من حزب "بەرەی گەل" (جبهة الشعب) بأن قراراً صدر يقضي باعتقال لاهور شيخ جنكي، رئيس الحزب، وقد انتشرت قوات أمنية كبيرة بالقرب من منطقة لالەزار تحسباً لأي طارئ.

يُذكر أن لاهور شيخ جنكي كان قد شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب. واعتُبر القرار آنذاك نهاية شراكتهما في قيادة الاتحاد، ليتجه لاحقاً إلى تأسيس حزب "بەرەی گەل" الذي خاض انتخابات برلمان كوردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.

ويأتي إصدار المذكرة بعد أيام من اعتقال شاسوار عبد الواحد في السليمانية، وهو رئيس تكتل "الجيل الجديد" المعارض.