شقيقته: تدهور صحة شاسوار عبد الواحد في السجن والاتحاد الوطني يمنع زيارته

شفق نيوز- السليمانية

كشفت النائب سروة عبد الواحد شقيقة رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، يوم السبت، عن ورود معلومات "مقلقة" بشأن تدهور الحالة الصحية لشقيقها داخل السجن.

وقالت عبد الواحد في تغريدة لها عبر موقع X : "وصلتنا معلومات مقلقة عن تدهور الحالة الصحية لشاسوار عبد الواحد داخل السجن"، متهمة "حزب طالباني (في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني) بخرق القانون ومنع أهله ورفاقه من زيارته".

ووصفت عبد الواحد، ذلك بأنه "سلوك تعسفي وغير قانوني يؤكد أن القضية سياسية بامتياز"، معتبرة أن "الشارع لن يسكت عن هذه الانتهاكات".

واعتقلت قوة أمنية عبد الواحد في 12 من آب/أغسطس الجاري، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية، وهو يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.

وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/أغسطس الجاري تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.

وبحسب مركز "ميترو" حقوقي، فإن أمر الاعتقال جاء على خلفية قرار صادر عن محكمة جنح السليمانية، التي حكمت غيابياً على عبد الواحد بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى دفع أتعاب المحاماة البالغة ستة ملايين دينار عراقي.