شفق نيوز توثق مشاركة المقيمين الأتراك في أربيل بالانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ شارك المواطنون الأتراك المقيمون في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، بالانتخابات الرئاسية التركية وأدلوا بأصواتهم لمرشحيهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن السلطات التركية فتحت مراكز اقتراع في سفاراتها بالعاصمة العراقية بغداد وقنصلياتها في كل من اربيل والبصرة.

واضاف مراسلنا ان 5741 مواطنا تركيا مقيما في العراق يحق لهم المشاركة هذه الانتخابات حيث ان 3834 مواطنا يصوتون في مدينة اربيل، ضمن مركز الاقتراع بالقنصلية.