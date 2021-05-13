شفق نيوز توثق أجواء العيد داخل مخيم "بحركة" للنازحين في اربيل

شفق نيوز/ أطفال لامكان لهم سوى "ارجوحة" واحدة فقط و"دولاب هواء".. هذا هو حال أجواء عيد الفطر في مخيم "بحركة" للنازحين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

يقول النازح محمد حسينن لوكالة شفق نيوز، "تبادلنا تهاني العيد صباحا مع البعض، وعدنا بعدها الى خيم النزوح اذ لامكان لنا سواها".

وأشار إلى أن "بعض النازحين يذهبون الى التنزه في بمركز مدينة اربيل، لكن بعض اصحاب سيارات الاجرة يعملون على استغلالهم عبر أخذ اجرة عالية، وليس بحوزة كل عائلة تحمل كل هذه التكاليف".

بدوره يقول النازخ عبدالرحمن محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العيد هو السادس الذي نقضيه في هذا المخيم"، موضحاً "نحن منذ عامين لانزور مناطقنا خلال العيد بسبب كورونا، حتى أمسينا نحن كذلك حبيسي خيمنا".

وتسمح ادارة المخيم في الخروج او استقبال الضيوف خلال المناسبات وبالاخص عيدي الفطر والاضحى المبارك

ويقيم في مخيم بحركة 940 عائلة بواقع اكثر من خمسة الاف نازخ جميعهم نزح بعد عام 2014.