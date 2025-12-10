"شفق نيوز" توثق الأضرار في جمجمال بسبب السيول (صور)

شفق نيوز- السليمانية

وثّقت صور خاصة بوكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، نتيجة لسيول الأمطار الجارفة التي اجتاحت القضاء ومناطق أخرى.

وأظهرت الصور دخول مياه الأمطار والسيول الطينية إلى العديد من منازل القضاء، ما أدى إلى إتلاف الكثير من الممتلكات.

واضطر الأهالي إلى إخراج كميات كبيرة من الأثاث والأجهزة المنزلية إلى الخارج بعد تعرّضها للتلف، في حين عمدت الجهات الخدمية إلى إعانة الأهالي في تنظيف الشوارع ورفع الممتلكات التالفة.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجّه في وقت سابق، بتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين من السيول التي اجتاحت قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، معزياً بوقوع ضحايا بسبب تلك السيول.

وأعلنت قائممقامية قضاء جمجمال في وقت سابق، مصرع وإصابة ستة مواطنين جراء السيول التي اجتاحت المدينة، فيما قررت مديرية صحة المحافظة رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ، في حين دعت الإدارة المحلية في كرميان المواطنين إلى ملازمة المنازل لحين انتهاء موجة الأمطار الغزيرة.

يأتي ذلك على خلفية موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان يوم أمس الاثنين، وتسببت بحدوث سيول في عدد من المناطق، من بينها جمجمال وتكية.

بدورها قررت مديرية صحة السليمانية رفع مستوى الجاهزية لدى جميع فرق الإسعاف الفوري، تحسباً لحدوث أي طارئ ناتج عن موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وفي إدارة كرميان المستقلة، حذرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز من تفاقم موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، داعية المواطنين إلى الحد من تنقلاتهم والبقاء في منازلهم حرصاً على سلامتهم.