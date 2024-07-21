شفق نيوز تنشر أعداد مرشحيّ الأحزاب الكوردية لانتخابات برلمان الإقليم

شفق نيوز/ كشف مكتب المفوضية العليا للانتخابات في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن أعداد المرشحين لانتخابات برلمان الإقليم من الأحزاب المتنافسة.

وقال مدير المكتب مروان محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم قائمة بـ190 مرشحاً لانتخابات برلمان الإقليم، فيما رشح الاتحاد الوطني الكوردستاني 172 مرشحاً".

وأضاف أن "تحالف جبهة الشعب قدم 121 مرشحاً، وتحالف الموقف 74 مرشحاً، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني 71 مرشحاً، وجماعة العدل الكوردستانية 59 مرشحاً".

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء مهلة تقديم قوائم المرشحين لمفوضية الانتخابات، نحن الآن في طور تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "إجراءات المفوضية متواصلة للانتخابات البرلمانية".

ويوم أمس السبت، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدد المرشحين والتحالفات الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "عملية تسجيل الكيانات أسفرت عن تسجيل 139 قائمة، و13 حزباً، فيما بلغ عدد المرشحين الأفراد للمكونات من المسيحيين 19 مرشحاً".

وأشارت إلى أن مرشحي المكون المسيحي يتوزعون بواقع 7 مرشحين في أربيل، و4 في السليمانية، و8 في دهوك، وعدد المرشحين من المكون التركماني بلغ 20 مرشحاً، منهم 14 في أربيل، و6 في السليمانية، أما عدد المرشحين الأفراد فبلغ 85 مرشحاً.

ولفتت إلى أن قرعة المرشحين ستبدأ في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل.