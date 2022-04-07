شفق نيوز تتجول في العمادية.. تراث وحضارة لمدينة تغفو على قمة جبل (صور)

شفق نيوز/ تشتهر مدينة العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان، بإرثها التاريخي العريق، وطبيعتها الجغرافية التي تجعل منها مدينة غير قابلة للتوسع أو استيعاب زيادة أعداد سكانها.

شفق نيوز تجولت في أرجاء المدينة التي تقع على قمة جبل العمادية بمساحة تبلغ 93 كيلو متر مربع وبارتفاع 1200 متر، وأستعادت مع متخصصين بالآثار تاريخ هذه المدينة وأبرز ملامحها التراثية.

ويقول المتخصص في مجال الاثار والتاريخ كوفان احسان لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة العمادية ورد أسمها في الكتابات المسمارية في القرن الثامن قبل الميلاد في عهد الاشوريين".

ويضيف كوفان أن "العمادية كانت قلعة عصية على الطامعين لاحتلالها، ودوّن التاريخ أحداثاً هامة عند حكم امارة أميدي في القرن الرابع عشر حيث إمتد حكم هذه المدينة 600 عاماً".

ويبين المتخصص في مجال الآثار أن "عدد المواقع الاثرية داخل مركز المدينة تبلغ 9 مواقع، وعشرات المواقع التراثية مثل بوابات العمادية القديمة ومقبرة السلطان والجامع الكبير وغيرها".