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شفاء أكبر معمر من فيروس كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-01T13:07:11+0000
شفاء أكبر معمر من فيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تماثل رجل مسن يبلغ من العمر 109 أعوام للشفاء التام من فيروس كورونا بعد رقوده بالمستشفى وتدهور حالته الصحية.

وكان المسن يرقد في مستشفى "الشهيد هيمن" بمحافظة السليمانية طيلة خضوعه للعلاج، وهو من سكنة قضاء بينجوين بالمحافظة ذاتها، وفقا لوثيقة مسجلة لدى وزارة صحة إقليم كوردستان.

وأعلن الطبيب المتخصص بعلاج كورونا هيرش حيدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، إنه وبعد تلقيه العلاج اللازم، أكتسب مريض يبلغ من العمر 109 أعوام الشفاء.

ووفقا لحيدر فإن المريض وبعد إصابته بكورونا، وتدهور حالته الصحية تلقى العلاجات الطبية كافة، ولحسن الحظ تمكن من تجاوز الوباء ليعود لممارسة حياته الطبيعية.

وتحدث الطبيب عن ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، قائلا: ينبغي للمرضى ألّا يفقدوا الأمل، ويتعين أن يخضعوا للعلاج اللازم لكي يتمكنوا من تخطي المرض.

وكان أكبر مسن في الإقليم قد شفي من وباء كورونا يبلغ من العمر 89 عاما.

 

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