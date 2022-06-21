شغل المنصب 12 عاماً .. استقالة مسؤول في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان نادر روستي، يوم الثلاثاء، الاستقالة من منصبه.

وشغل روستي منصب المتحدث باسم الهيئة ومدير إعلامها منذ 12 عاما.

وقال في بيان اليوم، إن السياحة في الإقليم إلى مرحلة متقدمة، لذا فإن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تولي إهتماماً كبيراً بهذا القطاع، ونأمل أن يستمر تطوير السياحة ويصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل لإقليم كوردستان".

وأضاف قائلا "أعتقد من الضروري أن استقيل من منصب المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة، ومن منصب مدير إعلامها وأن أمنح الفرصة لطاقة وقوة أخرى، وأخذ قسطاً من الراحة لفترة من الوقت، وأخدم المواطنين والوطن وأطور السياحة بطريقة أخرى".