شعلة نوروز تضيء قلعة أربيل الأثرية (صور)

شفق نيوز/ أوقدت شعلة نوروز يوم الأربعاء على قلعة أربيل الأثرية، إيذاناً ببدء الاحتفالات بأعياد نوروز القومية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، تجمع أعداد كبيرة من المواطنين، أمام قلعة أربيل الأثرية، احتفالا بحلول نوروز وإيقاد الشعلة.

ويحتفل الكورد بأعياد نوروز، في 21 من شهر آذار في كل عام، كمناسبة قومية ترمز إلى التحرر من الظلم والاستبداد.

يذكر أنَّ عيد نوروز ويعني "اليوم الجديد" باللغة الكوردية، ويعد أول أيام العام الجديد بحسب التقويم الكوردي، ووفقاً للموروث القومي فهو يتزامن مع الانقلاب الربيعي، كما أن إيقاد شعلة النار هو رمز للانتصار.

ويعد قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك، عاصمة لاحتفالات عيد نوروز في إقليم كوردستان، إذ يحمل المئات من الكورد المشاعل إلى أعلى جبل عقرة "أكري".