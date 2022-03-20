شعلة "نوروز" تضيء في الموصل (صور)

شفق نيوز / أوقد شباب عرب وكورد، مساء الأحد، شعلة الميلاد "نوروز" في منصة الاحتفالات بالجانب الأيسر من مدينة الموصل ضمن محافظة نينوى.

وشارك عشرات الشباب من مختلف القوميات، في عملية إيقاد الشعلة، إيذاناً ببدء الاحتفال بعيد "نوروز".

وعيد نوروز مناسبة قومية تجمع الكورد أينما كانوا، إذ تحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط، أعياد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.

ويعتبر عيد نوروز، اليوم الأول لعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.