شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب إقليم كوردستان

شفق نيوز / ضربت هزة أرضية، مساء الاثنين، مدينتي أربيل ودهوك، شعر بها سكان مناطق عدة في إقليم كوردستان.

واستشعر سكان بعض الأحياء في مدينة أربيل، بالهزة حيث كانت منطقة فرمان بران وبعض المجمعات السكنية الأكثر استشعارا بشدتها.

هذا ولم تصدر مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بإقليم كوردستان، أي تفاصيل حول الهزة الأرضية، حتى لحظة إعداد الخبر.

وبوقت سابق من اليوم، تعرضت الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان، وجنوب تركيا، إلى هزة أرضية شديدة بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

لكن إدارة الكوارث التركية، أفادت في نبأ عاجل، بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.