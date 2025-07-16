شركة DNO تعلق انتاج النفط مؤقتا في حقل "طاوكي" و"بيشخابو" بعد هجوم بمسيرات

شفق نيوز - اربيل

أعلنت شركة DNO النرويجية، صباح اليوم الأربعاء، إيقاف إنتاج النفط في حقلي "طاوكي"، و"بيشخابور" في إدارة منطقة زاخو المستقلة التابعة لاقليم كوردستان العراق بشكل مؤقت بعد استهدافهما بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها ستستأنف إنتاج النفط من الحقلين النفطيين بعد تقييم حجم الأضرار التي لحقت بهما جراء الهجمات بالطائرات المسيرة، مؤكدة ان الهجمات لم تسفر عن خسائر بالأرواح.