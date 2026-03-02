شركة أميركية تعلق العمل بحقل نفطي في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت شركة غولف كيستون الأميركية، يوم الاثنين، إيقاف العمل في حقل شيخان بإقليم كوردستان، كإجراء وقائي.

وكانت شركة دي.أن.أو النرويجية المدرجة في بورصة أوسلو، قد علقت السبت الماضي، إنتاجها النفطي في إقليم كوردستان العراق كإجراء احترازي، عقب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وأبلغت وكالة رويترز، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، بيجان موسافار رحماني، قوله: “"كنا نستعد لإيقاف كامل العمليات خلال الأسابيع الماضية. واليوم، وكإجراء احترازي، أوقفنا العمليات مؤقتاً ونقلنا موظفينا إلى مواقع آمنة".

ولم توضح الشركة مدة التوقف أو تأثيره على مستويات الإنتاج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.