شركة أمريكية عالمية تبدأ بتطوير مشروع في السليمانية

شفق نيوز/ ذكر موقع "كونستراكشن ويك اونلاين" المتخصص بشؤون الاعمار ان شركة "هيل انترناشيونال" الأمريكية العالمية التي تتولى مشاريع إعمارية، حصلت على عقد للمشاركة في تطوير وتصميم ونفقات وادارة منطقة جديدة واسعة في مدينة السليمانية في اقليم كوردستان.

وأوضح الموقع الذي يتخذ من لندن ودبي مقرا، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان "هيل انترناشيونال" ستقدم المساعدة لشركة "هيوا رؤوف للاستثمار والتنمية" الخاصة التي ستقوم بتطوير المشروع في اقليم كوردستان.

ويتضمن المشروع الذي تنفذه "هيوا رؤوف" في منطقة وسط السليمانية، مساحة تبلغ 100 الف متر مربع، وتشمل مرافق سكنية وتجارية وفندقية.

واوضح الموقع ان المرافق المخطط لها هي 1200 وحدة سكنية كحد أقصى، وفنادق أربع نجوم تضم حوالي 150 غرفة، وذلك على مساحة 60 الف متر مربع، ومنطقة تجارية بمساحة مؤجرة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع. كما يتضمن المشروع مسطحات ومساحات خضراء.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة "هيوا رؤوف" ريباز هيوا رؤوف قوله ان الشركة منذ تأسيسها في العام 2012، قامت بتطوير وتشغيل العديد من المشاريع الصناعية والسكنية".

وقال رؤوف ان مشروع وسط السليمانية يعتبر تطويرا معاصرا وجذابا يستقطب المستثمرين الدوليين والشركات، والطبقة المتوسطة والعليا من اجل الاقامة فيها، بالاضافة للمتسوقين وزوار المدينة.