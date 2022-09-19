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شركة في السليمانية تجبي رسوماً من صهاريج نفط حكومية (وثائق)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-19T16:59:30+0000
شركة في السليمانية تجبي رسوماً من صهاريج نفط حكومية (وثائق)

شفق نيوز / كشفت عضو برلمان إقليم كوردستان، ليزا فلك الدين كاكي، يوم الاثنين، عن قيام شركة في السليمانية بأخذ رسوم من صهاريج نفط حكومية تنقل الخام إلى محطتي الطاقة في "طاسلوجة" و"بازيان".

ونشرت كاكي، على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، وثائق رسمية، تشير إلى قيام شركة بأخذ، رسوم تبلغ 35 دولاراً لكل صهريج حكومي محمل بالنفط لإيصاله إلى محطة توليد بازيان وطاسلوجة".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق، تشير إلى قيام البرلمانية الكوردية، بتقديم رسائل عدة مرفقة، ومطالبتها بتوجيه أسئلة برلمانية شفهية لوزارة المالية والاقتصاد، ووزارة الطاقة، في حكومة إقليم كوردستان، عن قانونية هذا الإجراء.

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