شركة "دي. أن.أو" النروجية تستأنف إنتاج النفط في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قالت شركة "دي.أن.أو" النروجية للنفط، اليوم الخميس، أنّها استأنفت الشهر الماضي بشكل جزئي إنتاج النفط من حقل طاوكي في إقليم كوردستان العراق وأنتجت النفط للسوق المحلية بسعر مخفض مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي للتصدير.

وذكرت الشركة أن حقلها الرئيسي طاوكي ينتج الآن بمعدل 40 ألف برميل نفط يومياً، بينما لا يزال حقل بشكابير المجاور مغلقاً، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "دي.أن.أو" بيغان مسافر رحماني إلى أنّه "بينما لا يوجد ضوء في نهاية خط أنابيب التصدير، فإننا نتوقّع... توافد المزيد والمزيد من الشاحنات التي تنقل شحنات حقلنا طاوكي على أساس السداد والتحميل".

وتحوّلت الشركة النروجية إلى تسجيل خسائر تشغيلية بلغت 15 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقارنة بتسجيل أرباح بلغت 81 مليون دولار قبل عام مع تراجع صافي إنتاجها الإجمالي لأقل مستوى في 13 عاماً.

وكانت "دي.أن.أو" قد أوقفت إنتاجها في إقليم كوردستان عندما أغلقت تركيا في آذار (مارس) خط أنابيب للتصدير بعدما ربحت بغداد قضية تحكيم في غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرّاً.