شركة تهدد بتعطيل طريق حيوي في إدارة كرميان بسبب عدم صرف الاموال

شفق نيوز/ هددت الشركة المنفذة لطريق يربط السليمانية بقضاء كلار، يوم الاثنين، بالتوقف عن العمل لعدم صرف مستحقاتها المالية.

وقال مدير الشركة، عثمان حمه سعيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انهم سيتوققون عن العمل في العاشر من شهر آذار/ مارس الجاري في حال لم يتم صرف المستحقات المالية التي وعدت بها حكومة اقليم كوردستان.

وبين انه "فقد تم دفع 250 مليون دينار للشركة كل أسبوعين، ولم يتم صرف مليار دينار شهريا كما وعدت حكومة اقليم كوردستان، رغم اننا نحتاج إلى نحو 3 إلى 4 مليارات دينار شهريا".

وكانت ادارة كرميان قد اعلنت في 13 شباط/ فبراير الماضي، خلال زيارة مشرف الادارة ووفد من المسؤولين الى مدير البنك المركزي لاقليم كوردستان في السليمانية، صرف 250 مليون دينار اسبوعيا على المشروع، وبعد يوم أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات التابع لحكومة إقليم كوردستان أنه سيتم إنفاق مليار دينار شهريًا لإكمال المشروع.