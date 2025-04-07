شركة بلجيكية تستعد لنقل تجربتها بإنتاج الطاقة إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحثت غرفة التجارة والصناعة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مع شركة بلجيكية مختصة بإنتاج الطاقة الشمسية، سبل التعاون وتعزيز مصادر الطاقة في الإقليم.

وذكرت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائبيّ رئيس الغرفة، كامران صلاح باجكر، ومعروف عزيزخان هركي، وأعضاء المجلس الإداري للغرفة، وعدداً من الشركات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية، استقبلوا وفداً من شركة "SOLTECH" البلجيكية المتخصصة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية والاستثمار في هذا المجال برئاسة عائشة سنرلي أوغلو، رئيسة الشركة.

وقال باجكر خلال اللقاء، إن تبادل المعلومات والعمل المشترك سيكون له تأثير إيجابي كبير في تطوير وتنمية قطاع الطاقة النظيفة في إقليم كوردستان، والذي أصبح استخدام وسائل إنتاج الطاقة النظيفة فيه أمراً إلزامياً بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف "نحن كغرفة تجارة وصناعة أربيل، نشجع الشركات المحلية على العمل مع الشركة الضيفة والاستفادة من خبراتها ومنتجاتها".

بدورها أعربت عائشة سنرلي أوغلو، عن سعادتها بهذه الزيارة وشكرت غرفة تجارة وصناعة أربيل على هذا الاستقبال الحار وتنظيم هذا اللقاء، قائلة "لقد أبرمنا اتفاقية مع العراق للاعتماد على الطاقة الشمسية في المستقبل، وهذا اللقاء يُعد بداية لبناء علاقات مع الشركات الكوردية".

وأضافت "منتجاتنا متطورة جداً ومصنعة بجودة عالية ويمكننا استخدامها في أسطح المباني بحيث تستفيد المباني من الطاقة الشمسية بنسبة 30%".

بعد ذلك، قدم وفد الشركة عرضاً تقديمياً حول أنشطتهم وأعمالهم وكيفية تغطية المباني وإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وقدراتها للحاضرين.

وعُقد لاحقاً اجتماع B2B بين التجار وأصحاب الشركات المحليةوالشركةالضيفة.