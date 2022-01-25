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شركات إماراتية تتحرك للاستثمار في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-25T14:54:13+0000
شركات إماراتية تتحرك للاستثمار في كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري محمد سعيد، يوم الثلاثاء، أن شركات إماراتية ستقوم بالاستثمار في الإقليم قريباً.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يواصل اجتماعاته في ابو ظبي مع كبار المسؤولين الإماراتيين"، موضحا أن "اجتماعات عدة عقدت من اجل جلب كبرى الشركات الاماراتية للاستثمار في اقليم كوردستان".

وأكد ان "الامارات ستدخل بشكل فعلي للاستثمار في الاقليم".

وأضاف سعيد، أن "وفداً من الشركات الاماراتية سيزور الاقليم خلال الفترة القريبة القادمة وهم متخصصون في مجالي الزراعة والطاقة المستدامة لبحث فرص العمل الموجودة في الاقليم".

وعن اهمية زيارة رئيس حكومة الاقليم لدولة الامارات العربية المتحدة قال سعيد إن "الزيارة سيكون لها تداعيات ايجابية على المستويات السياسية والاقتصادية وستظهر هذه النتائج قريبا على ارض الواقع".

واشار الى ان "لدى المستثمرين الإماراتيين رغبة في الاستثمار في العديد من المجالات منها الزراعية والصناعية وبناء السدود والطاقة المستدامة".

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