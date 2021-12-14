شركات أمريكية تبدي رغبتها بالاستثمار في قطاع الكهرباء بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ زار مسؤول القسم السياسي – الاقتصادي في القنصلية الامريكية العامة في اربيل دو تيانتاواج، اليوم الثلاثاء، وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، وعبر عن استعداد شركات بلاده للمشاركة في مشاريع انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لوزارة الكهرباء في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوزير كمال محمد صالح الذي استقبل القنصل الامريكي العام في ديوان الوزارة تحدث عن مشاركة الشركات الامريكية في مشاريع انتاج الطاقة الكهربيائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية".

واوضح ان "الجانبين تباحثا بشأن مد خط 400 كي في وكذلك انتاج الكهرباء بالغاز المصاحب المهدور من حقول النفط في سرسنك ومشروع سكادا والتنسيق بين وزارتي الكهرباء في الاقليم والحكومة الاتحادية".

واضاف البيان ان "وزير الكهرباء اعلن قرب تنفيذ مشاريع الهايدروباور لانتاج 300 ميغاواط من الكهرباء في زاخو وسوران وكرميان ورابرين".

وطالب الوزير الجانب الامريكي ببناء محطات الكهرباء في الشيخان ومخمور وجبارة في مناطق المادة 140 عن طريق الجانب العراقي الاتحادي".

واشار البيان الى ان "الوزير اكد ان من بين القروض والمساعدت الامريكية والدول الاخرى لقطاع الكهرباء في العراق لم يتم منح حصة لوزارة الكهرباء في حكومة الاقليم".

وتابع البيان ان "الوفد الامريكي ثمن مشروعين مهمين في قطاع الكهرباء في الاقليم مثل انتاج الكهرباء من الغاز المصاحب المهدور من الحقول النفطية ومشروع المقياس الذكي"، مؤكدا ان "البعثة الدبلوماسية الامريكية في العراق تنظر الى هذه المشاريع بجدية".