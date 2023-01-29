شركات الإقامة وتشغيل العمال الأجانب في السليمانية تهدد بالإضراب (صور)

شفق نيوز/ طالب عدد من اصحاب شركات الاقامة وتشغيل عمال الاجانب في السليمانية، اليوم الاحد، وزارة الداخلية بإشراك ممثليهم في صياغة مسودات القوانين المتعلقة بعمل شركات التشغيل، مهددين بالإضراب عن العمل.

وقال سالار سردار ممثل الشركات خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "شركات التشغيل تعاني من مشكلات كثيرة تتطلب حلول عاجلة من قبل السلطات الحكومية".

وأضاف، "نطالب بمعالجة مشكلة الفيزة والإقامة الخاصة بالعاملين الأجانب والغاء الرسوم والضرائب غير المثبتة في القوانين، كما ونطالب بمعالجة مشكلة العقوبات المفروضة بحق العمال الذين لم يجددوا معاملات الاقامة ومعالجة مشكلة العمال الكورد السوريين والأتراك ومعالجة مشكلة الاقامة في مطار السليمانية ، وتمديد مدة منح التأشيرات والإقامات".

واختتم سالار حديثه للصحفيين بان شركات السليمانية سـ"تعلن الاضراب لمدة ثلاثة ايام لكي يصل صوتها للجهات الحكومية".