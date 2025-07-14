شركات النفط في كوردستان تؤكد استعدادها لاستنئناف التصدير إلى تركيا

شفق نيوز- أربيل

أيدت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور) المفاوضات الجارية لاستئناف تصدير النفط من حقول الإقليم عبر خط أنابيب العراق – تركيا، إلى ميناء جيهان.

ولاحظت الجمعية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قد تم تكثيفها لغرض الوصول إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا في الأمد القريب.

وأوضحت أنها شاركت عبر ممثلين ايضاً من شركات النفط العالمية الأخرى العاملة في إقليم كوردستان العراق في اجتماع عُقد قبل يومين مع مسؤولين من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، لافتة إلى أنها أكدت استعدادها لاستئناف الصادرات فورًا.

وكانت شركة "أبيكور"، وهي تجمع يضم 8 شركات نفط تعمل في إقليم كوردستان العراق، قد أكدت في بيان لها أنها "لن تستأنف الصادرات حتى تقدم بغداد التزاما ثابتا باحترام العقود القائمة وتوفير ضمانات للدفع مقابل الصادرات السابقة والمستقبلية".

وأدى التوقف المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق النفط من إقليم كوردستان العراق، إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.