شركات النفط العالمية تستأنف عملياتها في حقول إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استئناف عدد من الشركات النفطية العالمية عملياتها الإنتاجية في حقول الإقليم وفق جدول زمني محدد، بعد استكمال أعمال تأهيل المواقع التي تعرضت لأضرار جراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هورامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شركة "HKN" باشرت استئناف إنتاجها بمعدل 7 آلاف برميل يومياً، على أن تعاود الإنتاج في حقل أتروش بشكل كامل يوم الأحد المقبل.

وأضاف هورامي أن شركة "غولف كيستون" بدأت، اليوم الأربعاء، عمليات الإنتاج في حقل شيخان، فيما من المقرر أن تستأنف شركة "DNO" إنتاجها في حقلي تاوكي وفيشخابور يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن شركة "هانت أويل" ستلتحق بالشركات المستأنفة للإنتاج في الثامن من شهر تموز/ يوليو المقبل، ضمن خطة متدرجة لإعادة تشغيل الحقول النفطية المتضررة.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الإقليم أن عدداً من الشركات النفطية تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات التي استهدفت الحقول النفطية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى إيقاف بعض العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة لإجراء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.

وأكد هورامي أن أعمال التجديد والتأهيل التي نُفذت في المواقع المتضررة كانت ضرورية لضمان استئناف الإنتاج واستمراره بصورة آمنة، والحفاظ على استقرار العمليات النفطية في الإقليم.

وكان وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد، قد أكد السبت الماضي، أن رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي "جاد جداً" في مسألة عمل الشركات النفطية، مشيراً إلى أن الإقليم سيقدم دعمه في هذا الملف بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

والأسبوع الماضي، أجرى وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله زيارة إلى مدينة أربيل، ضمن تحركات تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، ولا سيما الحقول النفطية.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، في 6 حزيران/ يونيو الجاري، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد وجه باستئناف عمل الشركات النفطية في كوردستان اعتباراً من 4 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك خلال استقباله وفداً رفيعاً من كوردستان.

وانخفض تصدير نفط إقليم كوردستان من 200 ألف برميل إلى 20 ألف برميل بسبب "الهجمات" التي تشنها "الفصائل العراقية" والقوات الإيرانية، والتي دفعت الشركات إلى إيقاف أعمالها.