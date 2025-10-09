شركات الطيران تثمن جهود نيجيرفان بارزاني لرفع الحظر عن مطار السليمانية: ستسهم بتنشيط الحركة التجارية

شفق نيوز- السليمانية

ثمّن رئيس اتحاد شركات الطيران والسفر في السليمانية، عطا أنور، مساء الخميس، الجهود التي بُذلت من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في سبيل رفع الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية من قبل الخطوط الجوية التركية.

وقال أنور، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع شركات الطيران في السليمانية ترحب بالمساعي الرامية لإنهاء الحظر المفروض على مطار الرئيس (مام جلال) من قبل الرحلات التركية”، مشيراً إلى "أهمية الدور الذي لعبه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في معالجة هذه المشكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأوضح أن رفع الحظر سيُسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين السليمانية وتركيا”، مبيناً أن "هناك إجراءات فنية وإدارية متبقية يُتوقع استكمالها خلال أسبوعين تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين الجانبين بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وهيئة الطيران المدني العراقي ونظيرتها التركية".