شركات التنظيف في السليمانية تنهي إضرابها وتستأنف العمل مرة أخرى

شفق نيوز/ استأنفت شركات التنظيف العاملة في مدينة السليمانية اليوم الأحد عملها بعد إضراب عن العمل استمر لأيام عدة بسبب تأخر دفع مستحقاتها المالية.

وذكرت منظمة "المستقبل" لحماية البيئة في بيان، بأن شركات (شكار، وخالد شینكي، والإقليم قد استأنفت العمل في مدينة السليمانية اليوم الأحد الموافق السادس من شهر آذار/ مارس الجاري"، مشيرة إلى تخصيص ملياري دينار لتلك الشركات العاملة في المدينة.

ونوهت إلى تخصيص 400 مليون دينار إلى قضاءي (جمجمال، ودوكان)، مضيفة أن تلك المبالغ المالية من المقرر أن يقوم البنك بصرفها اليوم.

وكانت شركات التنظيف المتعاقدة مع مع حكومة إقليم كوردستان في محافظة السليمانيّة قد اعلنت، اليوم الاربعاء الثالث من شهر آذار/مارس الجاري، اضرابها عن العمل بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لها.

وقال "شكار شوڕش" المدير التنفيذي لشركة شكار للتنظيفات لوكالة شفق نيوز، إنه منذ شهر أيلول من العام الماضي، ولم تتسلم شركة شكار اي مستحقات مالية في وقت أن العقد المبرم بين الشركة وحكومة الاقليم تلزم دفع المستحقات المالية في مدة لا تزيد عن 21 يوماً.

وأضاف أن الشركة ستتوقف في عملها بمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين لحين صرف حكومة الإقليم لمستحقاتهم المالية ليتمكنوا من صرف رواتب الموظفين.

بدوره أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمه امين في بيان في حينها، أن تأخير صرف المستحقات المالية لشركات التنظيف يعود إلى عدم صرف وزارة البلديات لمستحقات تلك الشركات في وقت تعود كل واردات المحافظة إلى وزارة المالية.

وأوضح أن عدم صرف تلك المستحقات سيتسبب بمشكلة كبيرة ويجب على حكومة الإقليم حل تلك المشكلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن توقف العمل من قبل شركات التنظيف انعكس على الواقع البيئي للمدينة وبدأت النفايات تنتشرة في أماكن متعددة من المدينة وهنالك تخوف لدى المواطنين من انتشار الاوبئة والأمراض نتيجة لتراكم النفايات.