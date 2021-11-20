شرطة كوردستان تنفي منع المتحدثين من الإدلاء بتصريحات للصحافة والاعلام

شفق نيوز/ نفت المديرية العامة لشرطة اقليم كوردستان، اليوم السبت، منعها المتحدثين من الادلاء بالتصريح لوسائل الاعلام.

واكد بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الانباء بعيدة عن الحقيقة، لافتا الى انه "بامكان اي متحدث للشرطة في المحافظات والادارات المستقلة التصريح لوكالات الانباء ووسائل الاعلام واجراء المقابلات مع جميع القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة".

واشار الى انه "من الضروري الحصول على موافقة المديرية العامة لشرطة الاقليم قبل اجراء المقابلات من اجل تنظيم شؤون العمل في مجال الاعلام ومراعاة المبادئ العسكرية".

واوضح البيان ان "المديرية العامة لشرطة الاقليم في حال تسلمها اي كتاب رسمي من اية قناة اعلامية من اجل تعاون مؤسسات الشرطة معها في برنامج خاص فانها لامانع لديها بهذا الصدد، مشترطا ان يكون البرنامج مفيدا للمجتمع ويخدم الفرد وبعيد عن الانتماءات الحزبية وتشويه واجبات وجهود قوى الامن الداخلي".

واعرب البيان عن "الامل ان تدقق جميع القنوات الاعلامية في اصل الاخبار ومدى حقيقتها قبل الاقدام على نشرها في المؤسسات الاعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.