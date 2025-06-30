شرطة كوردستان تحظر نشر الصور والبث المباشر لعناصرها على مواقع التواصل

شفق نيوز - اربيل

أعلنت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، حظر نشر صور الضباط وعناصر الشرطة وهم يرتدون الزي العسكري على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة للضوابط والانضباط العسكري ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وجاء في بيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نشر الصور بالزي العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخالف للتعليمات الرسمية، ولا يُسمح به تحت أي ظرف، إلا عبر الصفحات الرسمية التابعة لمؤسسات الشرطة حصراً".

وشدد البيان أنه "يُمنع على الضباط والمنتسبين الإدلاء بأي تصريحات إعلامية لأي وسيلة مرئية أو مسموعة، محلية أو دولية، أو عبر منصات التواصل، ما لم يحصلوا على موافقة مسبقة من المسؤولين عنهم".

وأضاف البيان أن "جميع أفراد الشرطة والمنتسبين يُمنعون من إجراء بث مباشر (لايف) أو المشاركة فيه، نظراً لما يترتب على ذلك من إساءة لصورة الجهاز الأمني والإضرار بالخصوصية والانضباط الوظيفي".