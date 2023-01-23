شرطة كرميان تشن حملة لمكافحة الجريمة المنظمة

شفق نيوز/ اعلن مسؤول امني في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إطلاق حملة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة واحتواء الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الداخلي.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في قيادة شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، ان "شرطة كرميان شرعت بتنفيذ حملة وإجراءات لتطويق انتشار الأسلحة غير المرخصة واعتماد آليات تسجيل وحيازة جديدة بناء على تعليمات وزارة الداخلية في اقليم كوردستان".

واضاف ان "الإجراءات تشمل حملات ميدانية لملاحقة الاسلحة غير المرخصة الى جانب إلزام حائزي الاسلحة باستحصال اجازات رسمية لتفادي الحوادث والجرائم الجنائية".

وأشار الى "تخصيص 3 مراكز أمنية متخصصة لتسجيل الاسلحة وهي، مركز شهيدان داخل كلار، ومركز كفري، ومركز شهيدان في خانقين".

وتنفذ شرطة إدارة كرميان حملات مستمرة لاحتواء الاسلحة غير المرخصة ومنع انتشارها غير القانوني في الأوساط الاجتماعية.