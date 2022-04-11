سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة إقليم كوردستان تعلن اعتقال 370 مطلوباً بينهم رجال أمن بتهم مختلفة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-11T10:16:10+0000
شرطة إقليم كوردستان تعلن اعتقال 370 مطلوباً بينهم رجال أمن بتهم مختلفة

شفق نيوز/ أعلنت شرطة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، اعتقال 370 مطلوباً بينهم رجال أمن واشخاص من "قوات زيرفاني" بتهم مختلفة.

وقال المتحدث باسم شرطة الاقليم كارزان أمير في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بتوصية من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم تشكيل غرفة عمليات لاعتقال المطلوبين بالتعاون يين كل من وزارات الداخلية والعدل والبيشمركة ومجلس القضاء الاعلى".

وأوضح أنه "تم تسليم ضباط ومراتب وموظفين من قوات زيرفاني وقوات الامن مطلوبين للعدالة رفضوا تسليم انفسهم سابقاً".

واشار أمير الى "اعتقال 370 مطلوباً اخرين من قبل العدالة وتم تسليمهم الى الجهات القضائية"، مبيناً أن "المطلوبين الذين وجهت اليهم التهم تتنوع بين القتل والسرقة والاعتداء والفساد".

related

شرطة كوردستان تنفي منع المتحدثين من الإدلاء بتصريحات للصحافة والاعلام

Date: 2021-11-20 16:51:41
شرطة كوردستان تنفي منع المتحدثين من الإدلاء بتصريحات للصحافة والاعلام

امن كوردستان يطيح بعصابة الدولارات المزورة

Date: 2019-06-27 18:18:27
امن كوردستان يطيح بعصابة الدولارات المزورة