شرطة زاخو تعتقل شخصاً محكوم غيابياً أثناء محاولته الفرار خارج البلاد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة مكافحة الإجرام في إدارة زاخو المستقلة، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض متهم صادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على متهم بالسرقة يدعى (ب. ح. ح) من أهالي محافظة السليمانية صدر بحقه حكماً غيابياً بالسجن لعشر سنوات".

وبينت أن "الاعتقال تم في مركز إدارة‌ زاخو المستقلة‌ عندما كان المتهم ينوي الهروب خارج إقليم كوردستان عبر طرق غير شرعية"، مضيفة أنه "تم إلقاء القبض عليه بقرار قاضي التحقيق".