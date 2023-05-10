شرطة زاخو تطيح بمطلوب "خطير"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة زاخو في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اعتقال متهم وصفته بأنه "خطير" ومطلوب بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة النجدة تمكنت من اعتقال متهم مطلوب خطير على ذمة قضايا عديدة مع سلاح وكمية من المواد المخدرة".

واشار البيان الى ان المتهم "مطلوب في عدد من الأماكن على خلفية جرائم خطيرة عديدة وكان يقوم بتغيير محل إقامته باستمرار ويخفي نفسه عن أنظار الاجهزة الامنية".

واستدرك البيان ان "المساعي المتواصلة التي بذلتها قوات شرطة النجدة اسفرت في النهاية عن اعتقاله وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه".