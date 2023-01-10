شرطة گرميان: تسجيل أكثر من 1800 جريمة خلال عام 2022

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة إدارة گرميان بإقليم كردستان اليوم الثلاثاء، عن احصائيات نشاطاتها لعام 2022 ، فيما أشارت الى تسجيل أكثر من (1800) قضية جنائية خلال العام واعتقال أكثر من ألفي متهم في قضايا مختلفة.

وقالت المديرية في بيان ورد وكالة شفق نيوز؛ إن خلال عام 2022 تم تسجيل (1829) دعوة قضائية خلال العام، اكتمل التحقيق في أغلبها.

واضاف البيان؛ ان خلال العام الماضي تم اعتقال (2729) متهم في قضايا مختلفة أدين (200) منهم و بقي تحت ذمة التحقيق (2529) متهم منهم.

وعن الجرائم التي تم تسجيلها خلال عام 2022 البيان أنه تم تسجيل (7) حالة قتل وهي أقل مما سجل عام 2021 والتي كانت (12) حالة فيما تم تسجيل (10) حالة انتحار عام 2022، بينما تم تسجيل (8) حالات عام 2021 وتسجيل حالة قتل واحدة عن طريق الخطأ فيما تم تسجيل (5) حالات عام 2021.

وبين احمد ان خلال العام الماضي تم تسجيل (195) حالة سود استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، و(13) حالة خطف و(603) حالة سرقة و(131) حالة نصب واحتيال و(1) حالة سرقة عجلة، و(309) حالة مشاجرة.

وعن جريمة حيازة الاسلحة الغير مرخصة التي تم تسجيلها خلال عام 2022 أشار البيان أنه تم تسجيل (47) قضية.