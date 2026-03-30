شرطة أربيل: 9 قتلى وجرحى بنزاع مسلح بين أفراد عائلة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شرطة أربيل، ليل الاثنين، عن مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء نزاع مسلح بين عائلة واحدة في قضاء خبات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إطلاق نار حدث مساء الاثنين، في ناحية كوركوسك التابعة لقضاء خبات، إثر خلاف اجتماعي قديم بين عائلة واحدة (أخوال وأبناء أخت)، أدى إلى وفاة 6 ستة مواطنين من كلا طرفي النزاع، وإصابة 3 ثلاثة مواطنين بجروح".

وأضافت "وصلت فرقنا في شرطة محافظة أربيل فوراً إلى مكان الحادث، وبقرار من قاضي التحقيق، يتم حالياً تنفيذ الإجراءات القانونية".