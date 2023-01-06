شرطة أربيل: الرجل الذي قتل أبنته متعاطٍ للمخدرات

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن الشخص الذي أقدم على قتل أبنته متعاطٍ للمواد المخدرة.

وأوضحت شرطة أربيل في بيان، إن قوات شرطة مديرية محافظة اربيل تلقت في الساعة الـ11 قبل ظهر اليوم إشعاراً بوقوع حادث قتل فتاة في حي "مفتي"، وبعد وصول قوة التحقيق إلى محل الحادث تبين أن الشابة (ها، ب، ف) قُتلت على يد والدها.

وأضاف البيان أن والدها أحد المتعاطين للمواد المخدرة، وبعد ارتكابه الجريمة هرب من مكان الحادث.

وكان مصدر محلي قد افاد في وقت سابق من اليوم بمقتل فتاة في احد احياء مدينة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وقُتلت في منزلها بحي (مفتي) من قبل والدها الذي لاذ بالفرار".