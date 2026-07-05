شرطة أربيل: "ملاك فارس" انتحرت تحت تأثير الكحول بعد ملاسنة مع شقيقتها

شفق نيوز- أربيل

أوضحت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الأحد، تفاصيل حادثة انتحار فتاة قبل يومين معروفة باسم (ملاك فارس).

وقالت المديرية في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المدعوة (عذراء فارس) المعروفة باسم (ملاك فارس) أقدمت على الانتحار عبر إلقاء نفسها من شرفة شقتها في مجمع (گنجان ستي)".

وأضافت أن "الفتاة المتوفاة وفي يوم الحادث عادت إلى منزلها رفقة شقيقتها الساعة 7:00 صباحاً وكانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث نشبت ملاسنة بينهما بسبب اصطفاف السيارة لتنتهي بإقدام (ملاك) على إلقاء نفسها من شرفة شقتها".

وأشارت الشرطة إلى أن "قاضي التحقيق أوقف شقيقة الفتاة المتوفاة وفق المادة 408 من قانون العقوبات".

وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة شفق نيوز، بأن فتاة لقيت حتفها إثر سقوطها من شرفة شقتها في مجمع "گنجان سيتي" السكني، وسط شكوك تحوم حول إقدامها على الانتحار.

وأوضح المصدر أن الفتاة التي ترمز الحروف الأولى من اسمها إلى (م. ف)، وتبين أنها تعمل في أحد المرافق السياحية (النوادي الليلية) بالمدينة، فارقت الحياة عقب سقوطها من المبنى، مشيراً إلى أن قوة أمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً للكشف عن دوافعه، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.