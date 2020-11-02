شرطة أربيل توضح ملابسات "الحادث الدموي"

شفق نيوز/ أوضحت مديرية شرطة أربيل ملابسات حادث إطلاق النار الدموي الذي تسببت بمقتل منتسب وإصابة مدير مركز شرطة في وقت سابق يوم الاثنين.

وقال مدير شرطة اربيل دلير النجار في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المتهم كان ينوي الانتحار ووضع المسدس على رأسه، وحاولت الشرطة ثنيه عن هذا الفعل واعتقاله".

وتابع بالقول، "إلا أنه استغل هذه الفرصة وحصل ما حصل".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بوقوع عملية تبادل إطلاق نار بين الشرطة وأحد الأشخاص في حي العدالة بمدينة اربيل ما أدى لإصابة العقيد عزالدين مدير مركز شرطة مرمز ومقتل منتسب وهو نجل العقيد المصاب، قبل أن يفر مطلق النار.

وقال النجار إن "جميع فرق الشرطة في حالة استنفار لاعتقال المتهم"، مضيفاً أن "قوات الشرطة ستعتقله ولن يتمكن من الفرار".



