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شرطة أربيل توضح تفاصيل حادثة دهس ضابطي الشرطة ورفيقاتهما 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T12:47:30+0000
شرطة أربيل توضح تفاصيل حادثة دهس ضابطي الشرطة ورفيقاتهما 

شفق نيوز / كشفت مديرية شرطة أربيل، اليوم الجمعة، تفاصيل حادث دهس "الضابطين" في الشرطة العراقية ورفيقاتهما وسط المدينة، فيما بينت أن "السرعة المفرطة" تعد السبب الحالي للحادثة وبانتظار النتائج النهائية للتحقيق.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الحادثة وقعت الساعة 4 من فجر هذا اليوم، عندما دهست إمرأة مجموعة من النساء وتسبب بوفاة ثلاث منهن على الفور وهن كل من: الضابط في الشرطة العراقية (ديانا محمد فرج) وشقيقتها نور، والمواطنة (رسل كمال عبدالرحمن) إضافة إلى إصابة الضابط (أفنان ابراهيم طاهر) بكسور في مناطق مختلفة من جسدها وحالتها خطرة حالياً".

وأضاف عزيز أن "الحادثة وقعت بعد خروج هؤلاء النساء من صالة رياضية كن مشتركات فيها بدقائق قليلة"، مبينا أن "المرأة التي تسببت بالحادث كانت تقود عجلتها وهي من نوع ، هونداي فولستر، بسرعة مفرطة".

وتابع عزيز أنه "تم القاء القبض على المرأة التي كانت تقل المركبة والتحقيقات مستمرة معها وسيتم اعلان النتائج في مؤتمر صحفي لاحق بعد استكمال التحقيقات".

وبشان وجود دوافع أخرى وراء الحادثة أجاب عزيز ان "اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة القضية ستكشف حيثياتها والعلاقة بين الطرفين بهدف الوصول إلى نتائج".

وكانت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أفادت، يوم الجمعة، بمصرع واصابة اربعة اشخاص بينهم ضابطان في الشرطة العراقية بحادث دهس مروع وسط مدينة أربيل.

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