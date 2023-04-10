شرطة أربيل تلقي القبض على متهم نفذ عدة جرائم سرقة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم قام بخمس جرائم سرقة في المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "بعد جمع المعلومات والتحقيق والمراقبة قمنا باعتقال متهم قام بخمس جرائم سرقة".

وبين أن "المتهم نفذ ثلاث جرائم سرقة خزائن مالية من منزل وشركة ومحطة تعبئة وقود، كما قام بسرقة سيارة أيضاً"، مشيراً إلى أن "المتهم بأيدي الشرطة وحتى الآن جاري التحقيق معه وأي مواطن لديه شكوى فليتقدم بها ضد هذا المتهم".