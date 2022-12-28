‏شرطة أربيل تلقي القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة سرقة خزانات المنازل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة سرقة خزانات المنازل "قاصات".

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز، في مؤتمر صحفي حضره مراسل شفق نيوز، انه "في يوم 22 من الشهر الجاري تم ابلاغ قوات الشرطة بوجود حالة سرقة خزانة (قاصة) لأحد المنازل بمنطقة زيتون في اربيل".

واضاف انه "بعد التحقيق تمكنت قواتنا خلال 48 ساعة من القاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بارتكاب هذه الجريمة حيث سرقوا 40 الف دولار امريكي كانت في الخزانة".

وبين عزيز ان "اثنين من المتهمين هما شقيقان من اهالي محافظة صلاح الدين والمتهم الثالث صديقهما من اهالي مدينة الموصل، واعمارهم تتراوح بين 18 الى 23 عاما"، مشيرا الى انه "سيتم تسليمهم الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".