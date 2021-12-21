شرطة أربيل تكشف طبيعة انفجار معمل الحديد

شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة أربيل عن طبيعة الانفجار الذي وقع في وقت سابق يوم الثلاثاء داخل معمل للحديد في أطراف عاصمة إقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد تلقي قوات مديرية شرطة محافظة اربيل بلاغا بانفجار رمانة يدوية في معمل كوركورسك للقضبان الحديدية (الشيش) توجهت قوة من قسم شرطة خبات مركز شرطة كوركورسك الى محل الحادث".

واوضح البيان ان "الرمانة انفجرت اثناء تذويب الحديد الخردة واسفر الانفجار عن مقتل عامل باسم (نايف شاباز جاوشين) وعمره 45 عاما واصابة عامل اخر باسم (سامر اسماعيل طه)"، مشيرا الى انه تم نقل جثة القتيل الى معهد الطب العدلي، فيما نقل الجريح الى المستشفى.

واضاف ان قوات مديرية مديرية شرطة اربيل منهمكة حاليا بالتحقيق في كيفية حصول الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار وقع في معمل الحديد على طريق اربيل - كوير وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.